Transportes russos alvo de vários ataques terroristas nos últimos anos

As autoridades já confirmaram que a explosão no metro de São Peterburgo, na Rússia, se trata de um atentado terrorista. Antes deste ataque, os serviços de segurança russos tinham afirmado que haviam interrompido uma tentativa de ataque planeado aos transportes públicos de Moscovo. Os envolvidos pertenceriam ao Daesh.

É precisamente a rede de transportes público russa que parece ser o alvo dos terroristas. Em 2013, dois bombistas suicidas mataram 34 pessoas e levantaram o alarme para os Jogos Olímpicos de inverno, que decorreram em Sochi nesse ano. A primeira explosão ocorreu em Volgograd e matou 18 pessoas, enquanto o segundo ataque, num autocarro, matou 16 pessoas.

Em janeiro de 2011 um raid suicida no aeroporto de Domodedovo, em Moscovo matou 37 pessoas. O ataque foi depois reivindicado pelo Emirado do Cáucaso, grupo ‘jihadista’ que atua no sudoeste da Rússia, com ligações diretas à Al-Qaeda.

Já este ano, a Rússia tinha dado sinais de temer um possível ataque terrorista. Após o atentado na Alemanha, num mercado de Natal, em que um camião matou 12 pessoas, as autoridades russas reforçaram a segurança em locais onde decorriam festivais e eventos públicos.

Foram colocados camiões e blocos de betão no acesso a alguns festivais russos, para evitar uma situação semelhante à da Alemanha. O território russo pode ser alvo de ataque do Daesh, uma vez que Putin ajudou Basah al-Assad no combate contra os rebeldes na Guerra Civil da Síria.





