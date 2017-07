Travesti morre atropelada após negar sexo com cliente

Câmaras de vigilância captaram o momento. Imagens podem chocar os mais sensíveis.

18:51

Uma travesti foi atropelada depois de recusar fazer sexo com um cliente esta segunda-feira, em Cuiabá, no Brasil.A vítima estava com uma amiga num dos pontos de prostituição da região quando um carro a atropelou. O momento ficou registado nas câmaras de videovigilância da rua.Esta testemunha contou à polícia que as duas estavam a trabalhar quando um homem se aproximou de carro e perguntou se podia pagar cerca de 5 euros para ter sexo. A amiga de Natália recusou e foi para o outro lado da rua com a amiga. Nesse momento, o homem acelarou e atropelou a vítima."A testemunha disse que entrou no carro do suspeito para negociar ter sexo. Após um desentendimento, ela diz ter dado um soco ao homem e ter saído do carro", afirmou a delegada Juliana da Polícia Civil ao site G1.A amiga da vítima afirmou também ter decorado a matriculo do carro e contou à polícia todos os pormenores do mesmo. No entanto, a polícia falou com o dono do carro e até agora não há provas em como atropelou Natalia.A vítima foi transportada para o hospital e teve morte cerebral. Antes dos médicos desligarem as máquinas, esta quarta-feira, o coração acabou por parar sozinho e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.