Travões automáticos evitaram mais mortes no atentado de Berlim

O camião utilizado por Anis Amri, o terrorista que matou 12 pessoas e feriu outras 50 num mercado de Natal em Berlim, tinha um sistema de travagem automática.

De acordo com o jornal alemão Sueddeutsche, o mecanismo, que deteta obstáculos e força o camião a travar a fundo, imobilizou o veículo após cerca de 80 metros, o que significa que o sistema de travagem automática pode ter salvo a vida a dezenas de pessoas que estavam no mercado de Natal de Berlim na altura do ataque terrorista.

Um vídeo divulgado mostra como funciona o mecanismo.

