Trégua de cinco horas fracassa em Ghouta

Pausa nos combates anunciada pela Rússia foi violada por bombardeamentos.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A trégua de cinco horas anunciada pela Rússia na segunda-feira fracassou ontem em Ghouta Oriental. As bombas continuaram a cair naquela região próxima de Damasco, onde nos últimos dez dias morreram mais de 500 pessoas. A Rússia acusou os rebeldes de bombardearem o corredor humanitário criado para levar ajuda à população e os grupos opostos ao presidente Bashar al-Assad culparam a aviação síria.



Apesar do fracasso, Moscovo insiste no plano de uma trégua diária de cinco horas. "Um corredor humanitário concreto foi criado para levar ajuda e, na direção oposta, para permitir evacuações por razões médicas e a saída de civis que o queiram fazer", afirmou o MNE russo, Sergei Lavrov.



A Cruz Vermelha Internacional criticou esta trégua, assegurando que cinco horas não dão tempo para as caravanas humanitárias chegarem ao local, distribuírem ajuda e partirem de forma segura.



Sem referir a Rússia, a ONU foi igualmente crítica, ao lembrar que o Conselho de Segurança ordenou um cessar-fogo em todo o país. "É uma questão de vida ou de morte. [...] Precisamos de 30 dias de suspensão das hostilidades na Síria, como exigido pela resolução da ONU", afirmou Jens Laerke, da coordenação humanitária da ONU.



Moscovo acusa os rebeldes de violarem a trégua para impedir os civis de escapar, pois diz que são usados como escudos humanos.



Mulheres abusadas em troca de ajuda

As mulheres sírias estão a ser vítimas de exploração sexual em troca de ajuda humanitária. De acordo com a BBC, esta situação é conhecida na ONU e em várias ONGs pelo menos desde 2015, altura em que surgiram as primeiras denúncias, reveladas por refugiadas em campos na Jordânia.



Mas as trocas de ajuda por favores sexuais persistem na atualidade. Em parte isto deve-se ao facto de algumas ONGs tolerarem estas situações para conseguir pessoal local que faça o trabalho em zonas perigosas onde os funcionários ocidentais não arriscam entrar.



PORMENORES

Reino Unido ameaça atacar

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, afirmou ontem que o Reino Unido está pronto a juntar-se aos ataques dos EUA na Síria se houver "provas incontestáveis" do uso de armas químicas contra civis.



"Rússia é incendiária"

A Rússia está a desempenhar um papel destabilizador na Síria, afirma o chefe do Comando Central dos EUA. O general Joseph Votel afirmou num comité da Câmara de Representantes que a Rússia atua como "incendiário e bombeiro", fomentando tensões entre todas as partes do conflito "para depois assumir o papel de intermediário".