Treinador de futebol morre para salvar jovens no tiroteio da Flórida

Aaron Feis "deu o corpo às balas" para impedir que Nikolas Cruz disparasse sobre estudante.

Um treinador de futebol norte-americano está a ser aclamado como um herói por ter salvo um estudante de ser atingido por uma bala durante o tiroteio numa escola secundária da Flórida, nos EUA, que provocou a morte de 17 pessoas.



Aaron Feis deu o corpo às balas e acabou por perder a própria vida quando tentava impedir Nikolas Cruz, o autor do massacre, de matar dezenas de jovens e crianças no estabelecimento de ensino. Foi levado para o hospital em estado grave, acabando por morrer dos ferimentos sofridos.



O homem era o assistente de treino da equipa de futebol da Escola Secundária Stoneman Douglas, em Parklannd. Douglas também trabalhava como segurança. Tinha sido aluno daquele liceu durante a sua juventude.



No Twitter, a equipa prestou as suas condolências ao "herói". "Ele morreu como um herói e vai estar para sempre nos nossos corações", pode ler-se. Aaron Feis deixa víuva a esposa e órfã iuma filha.



O massacre provocou a morte de 17 pessoas e fez com que outras 14 ficassem feridas. O número de vítimas foi confirmado pelas autoridades no Twitter. Este ataque fez mais vítimas mortais que o massacre de Columbine, que em abril de 1999 tirou a vida a 15 pessoas.



O atirador, que é um ex-aluno da escola, já foi detido pelas autoridades e que está sob custódia a ser interrogado pela polícia. Chama-se Nikolas de Jesus Cruz, tem 19 anos e, de acordo com o que um professor disse ao Miami Herald, o jovem era considerado "uma potencial ameaça".



Segundo o xerife, Scott Israel, o suspeito, que é obcecado por armas, foi anteriormente expulso da escola e tinha em sua posse, pelo menos, uma espingarda semiautomática. Neste ataque, o jovem usou uma máscara de gás e lançou granadas de fumo para lançar o caos.