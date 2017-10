Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três dos onze incêndios que lavram na Galiza ameaçam povoações

Há quatro províncias galegas afetadas pelas chamas, sendo o município de Cervantes (Lugo) o mais afetado.

Por Lusa | 16:55

As autoridades galegas informaram que estão ativos onze incêndios florestais que excedem os vinte hectares na região, sendo que há três casos (Ponteareas, Cervantes e San Cristovo de Cea) em que existe risco real para povoações.



O Departamento do Meio Rural revelou que há quatro províncias galegas afetadas pelas chamas, sendo o município de Cervantes (Lugo) o mais afetado.



Em Padróns, em Ponteareas (Pontevedra), o incêndio supera os 1.500 hectares, afetando as localidades de Redondela, Soutomaior e Pazos de Borbén.



Segundo informação oficial, nas últimas horas foram controlados cerca de uma dezena de fogos e extintos outros cinco, sendo que desde sábado há registo de mais de oitenta incêndios na Galiza, com mais de 4.000 hectares queimados.



No combate às chamas estão mobilizadas 350 brigadas de bombeiros, apoiadas por meios terrestres e aéreos, bem como 160 membros da Unidade Militar de Emergências (UME), que aguardam mais 100 reforços, cuja mobilização se complicou devido aos trabalhos de prevenção em curso na fronteira com Portugal, onde também há inúmeros incêndios ativos, alguns dos quais já chegaram a Ourense.



Em Portugal, mais de mil operacionais combatem este domingo incêndios de grande dimensão no país, sendo os fogos nos distritos de Viana do Castelo, Guarda e Coimbra os que suscitam mais preocupação, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).