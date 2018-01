Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três estádios da Arábia Saudita autorizam a entrada de mulheres

Regime ultraconservador saudita fez saber que durante o ano de 2018 as mulheres serão autorizadas a conduzir e a ir a cinemas.

Por Lusa | 14:26

As mulheres vão ser autorizadas a assistir a jogos da liga de futebol da Arábia Saudita em três estádios, a partir de sexta-feira, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do país.



Segundo o ministério da Informação e da Cultura, os estádios que vão permitir a entrada de público feminino são o King Fahd, em Riade, King Abdullah, em Jeddah, e Prince Mohammed ben Fahd, em Damman.



A medida já tinha sido anunciada em outubro passado, quando o regime ultraconservador saudita fez saber que durante o ano de 2018 as mulheres serão autorizadas a conduzir e a ir a cinemas.