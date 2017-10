Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens acusados de planearem ataques terroristas em Nova Iorque

Atentados seriam em locais emblemáticos e com muitas pessoas.

02:28

Três homens foram acusados pelas autoridades de Nova Iorque, nos Estados Unidos, de terem planeado vários ataques terroristas durante o verão de 2016, anunciou hoje o Departamento de Justiça norte-americano.



Segundo as autoridades, os ataques seriam em locais emblemáticos e com muitas pessoas, como a Times Square, a rede de metro e concertos.



Abdulrahman El Bahnasawy, canadiano de 19 anos, Talha Haroon, norte-americano de 19 anos, residente no Paquistão, e Rusell Salic, filipino de 37 anos, pretendiam demonstrar o seu apoio ao autoproclamado Estado Islâmico e acabaram detidos.



"Comunicando através de mensagens na internet, os três homens alegadamente planearam executar ataques com bombas e tiroteios em zonas da cidade de Nova Iorque densamente povoadas durante o mês do Ramadão em 2016, em nome do Estado Islâmico", refere o Departamento de Justiça em comunicado.



Segundo o documento, El Bahnasawy comprou manterias para fabricar bombas e foi preso em maio de 2016 depois de viajar do Canadá para o Estados Unidos para executar os ataques e declarou-se culpado.



Talha Haroon, que estava em contacto com El Bahnasawy, foi detido no Paquistão em setembro de 2016 e aguarda extradição para os Estados Unidos.



O filipino Rusell Salic tare disponibilizado meios económicos para a operação e foi detido em abril deste ano nas Filipinas, aguardando também a extradição.