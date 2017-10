Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens detidos após falharem detonação de bombas em Paris

Vizinho detetou engenhos explosivos num prédio de habitação. Dispositivo de ativação falhou .

Três homens, dois sinalizados por radicalismo islamita, que pretendiam perpetrar um ataque em Paris com quatro bombas de gás e um dispositivo de ativação, foram acusados de tentativa de atentado, informaram este sábado fontes judiciais.



Os três homens, Aymen B., Amine A. e Sami B., foram presentes na última noite a um juiz antiterrorista e ficaram em prisão preventiva por tentativa de assassínio em grupo organizado com objetivos terroristas, informam este sábado vários meios de comunciação social franceses.



O Ministério Público de Paris indicou na sexta-feira que foram evitadas consequências que "poderiam ter sido dramáticas" graças à localização das referidas bombas de gás por um vizinho, que preocupado com o cheiro a gás avisou as autoridades na madrugada de 1 de outubro.



As bombas de gás foram colocadas à entrada de um imóvel do exclusivo distrito XVI de Paris (oeste) e o dispositivo de ativação, que falhou por razões ainda desconhecidas, foi feito a partir de um telemóvel e estava unido com cabos às bombas, as quais foram regadas com gasolina.