Três homens executados no Bahrein por um pelotão de fuzilamento

Três homens do Bahrein, considerados culpados de um ataque que matou três polícias em 2014, foram executados este domingo, anunciaram as autoridades locais.



A sentença foi executada por um pelotão de fuzilamento, segundo fonte do Ministério Público do Bahrein, citada pela agência oficial de notícias do país.



No sábado, dezenas de pessoas tinham protestado contra a execução dos três xiitas que em 2015 foram considerados culpados da morte de dois polícias do Bahrein e um dos Emirados Árabes Unidos, num ataque à bomba em 2014.









As manifestações de protesto ocorreram depois de as famílias dos três condenados terem sido convocadas a visitá-los na prisão, uma medida que antecede as execuções de pena de morte.



As condenações à morte dos três homens foram confirmadas, esta semana, por um tribunal do Bahrein.



Segundo a diretora da organização de defesa dos direitos humanos Reprive, com sede em Londres, são as primeiras execuções levadas a cabo no Bahrein em seis anos, "com base em confissões extraídas através de tortura".



Também Brian Dooley, diretor de um programa de defesa de direitos humanos sedeado em Washington, considera que as execuções são "um passo extremamente alarmente do regime do Bahrein".



