Três mortos e 20 feridos após carro atingir transeuntes

Três pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas, incluindo algumas com gravidade, depois de um carro ter atingido hoje transeuntes na movimentada baixa de Melbourne, informou a polícia australiana, descartando a hipótese de terrorismo.



O automóvel estava a ser perseguido pela polícia quando entrou numa área exclusiva para pedestres, atingindo transeuntes numa famosa artéria comercial da segunda maior cidade da Austrália.



"O delinquente foi detido. Não há, neste momento, qualquer ameaça adicional para a população", afirmou a polícia do estado de Victoria, do qual Melbourne é capital, garantindo que a situação está "sob controlo".





Entre os 20 feridos, com diferentes níveis de gravidade, há quatro crianças.Imagens televisivas mostraram um carro vermelho danificado, com as portas dianteiras abertas e o para-brisas partido, e o que parece ser um carrinho de bebé virado ao contrário.Agentes fortemente armados foram destacados para a zona, no coração da cidade que acolhe nesta altura o Open da Austrália.A polícia do estado de Victoria indicou ainda que acredita que o incidente está relacionado de alguma forma com um esfaqueamento que ocorreu durante a madrugada no subúrbio de Windsor, que deixou uma vítima em estado crítico.