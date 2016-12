Três mortos e nove feridos em ataque suicída na Líbia

Pelo menos três soldados líbios morreram e nove ficaram feridos na sequência de um ataque de um bombista suicida, esta segunda-feira, em Benghazi, a segunda cidade da Líbia disse uma fonte militar à France Presse.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh, cujas posições, na região de Sirte têm sido atacadas desde o princípio do mês.

"Um bombista suicida que conduzia um pequeno camião fez explodir o veículo em Qanfouda", um dos bastiões do Estado Islâmico na região de Benghazi, disse uma fonte das forças especiais líbias à agência France Presse.



A mesma fonte referiu que a explosão fez pelo menos três mortos e nove feridos.



"Este ataque foi organizado contra as nossas forças, apesar de todas as precauções que foram tomadas" na zona disse ainda a fonte militar, que pediu anonimato.





O Estado Islâmico, através de uma comunicação divulgada através da internet indica que, Hadhir al-Harb, um dos elementos do grupo, foi o autor do ataque contra "os soldados do tirano Haftar".Benghazi, um dos pontos cruciais do movimento que derrubou Muamar Kadhafi, em 2011, tem sido palco de violentos confrontos entre as forças de Tripoli lideradas por Haftar e as milícias islâmicas.As milícias incluem o Shura Revolutionary Council de Benghazi, uma coligação que integra elementos do Estado Islâmico e da Al Qaeda.