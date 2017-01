Três mortos e sete mulheres raptadas em ataque do Boko Haram na Nigéria

"Casas e viaturas foram incendiadas no ataque, que fez os aldeões fugirem para o mato", acrescentou.O responsável da polícia disse que as forças de segurança foram destacadas para a região para impedir mais ataques.Dagu situa-se perto da cidade de Chibok, onde mais de 200 meninas foram sequestradas em abril de 2014, bem como da floresta de Sambisa, um dos últimos bastiões do Boko Haram, cujo controlo o exército afirma ter recuperado em dezembro.Mas, segundo os testemunhos de habitantes, uma parte dos 'jihadistas' do grupo espalhou-se e escondeu-se junto à floresta, realizando ataques esporádicos às aldeias da região.Em novembro passado, os 'jihadistas' atacaram três aldeias vizinhas na região de Askira Uba, matando cinco pessoas e incendiando casas e campos cultivados.Pelo menos 20.000 pessoas foram mortas desde o início da insurreição do Boko Haram, em 2009.Apesar das repetidas afirmações do exército e do Governo nigerianos de que o grupo islâmico radical está prestes a ser derrotado, os ataques à população civil nunca cessaram.Na quarta-feira, um combatente envolvido no combate ao Boko Haram foi morto e outras duas pessoas sofreram ferimentos quando bombistas suicidas detonaram cargas explosivas à entrada de uma mesquita de Maiduguri, a capital do estado do Borno e berço do grupo 'jihadista'.