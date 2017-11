Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mortos em ataque com bomba contra dirigente policial no Paquistão

Atentado foi reivindicado pelo principal grupo talibâ paquistanês, Tehrik-e-Taliban Pakistan.

08:31

Pelo menos três polícias morreram e outros três ficaram feridos esta quinta-feira num atentado com uma bomba contra um veículo onde viajava um alto dirigente policial em Quetta, no Paquistão, que foi reivindicado pelo principal grupo talibã do país.



"Foi um atentado terrorista contra o diretor geral adjunto de Telecomunicações e comissário de Transporte da polícia Hamid Shakil, quando este se dirigia num veículo de casa para o escritório", disse à Efe o porta-voz da polícia de Quetta, Mohamed Akbar.



"Morreu ele, o seu motorista e outro agente", indicou a fonte.



O porta-voz indicou que se desconhece que tipo de bomba foi usado no ataque, que ocorreu pelas 10h00 (06h00 em Lisboa) e se a bomba tinha sido colocada previamente no local ou se o suicida se lançou contra o veículo.



Outros três polícias ficaram feridos e foram transportados para o hospital.



O principal grupo talibã paquistanês, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicou o ataque num comunicado.



"Aceitamos a responsabilidade pelo atentado contra o diretor geral adjunto Hamid Shakil", indicou o porta-voz do TTP, Mohamed Khurasani, no comunicado.



Quetta, capital da província de Balochistão, é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão, com a presença de grupos armados separatistas, fações talibãs e grupos extremistas.



A 18 de outubro, seis pessoas morreram, incluindo vários polícias, e outras 22 ficaram feridas num atentado com bomba contra um veículo policial nesta cidade.



Em outubro de 2016, um ataque contra uma academia da polícia causou a morte de 62 cadetes e um capitão.



O Paquistão lançou uma operação nas zonas tribais em junho de 2014, em que morreram 3.500 alegados extremistas, segundo dados do exército não verificados de forma independente.



Em fevereiro deste ano, o exército paquistanês pôs em marcha uma nova operação antiterrorismo após uma série de atentados e, em meados de julho, iniciou uma ofensiva em zonas fronteiriças com o Afeganistão contra o Estado Islâmico.