Três mortos em motim numa prisão da África do Sul

O ministro da Justiça sul-africano, Michael Masutha, deverá deslocar-se ao estabelecimento prisional na terça-feira.



O partido da oposição Aliança democrática (DA) apelou a uma investigação, por não ser "a primeira vez que acontecem acontecimentos violentos naquela prisão".



Os motins de prisioneiros são frequentes na província do Cabo Oriental (sul da África do Sul), onde Port Elizabeth constitui o principal centro populacional.



Três pessoas forma mortas e 26 feridas no decurso de um motim numa prisão em Port Elizabeth, África do Sul, anunciaram esta segunda-feira as autoridades."Ocorreu um confronto entre guardas e os detidos que implicou a morte de três pessoas, com 26 outras a ficarem feridas", declarou à agência noticiosa France-Presse o porta-voz dos serviços penitenciários, Logan Maistry, sem precisar se as vítimas são guardas ou detidos.Um helicóptero, ambulâncias e veículos dos serviços de emergência afluíram à prisão de Saint Albans enquanto os guardas tentavam restabelecer a ordem.