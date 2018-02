Dois mortos em queda de helicóptero na zona do sismo no México

Faltavam entre 30 a 40 metros para o aparelho aterrar.

Por Lusa | 06:26

Pelo menos duas pessoas morreram este sábado na queda de um helicóptero que se dirigia para a zona mais afetada pelo sismo de magnitude 7,2 que atingiu o México na sexta-feira.

No helicóptero, da Força Aérea do México, seguiam o ministro do Interior do país, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, que saíram ilesos do acidente, noticiou a televisão mexicana citada pela agência EFE.

A queda ocorreu quando faltavam entre 30 a 40 metros para que o helicóptero aterrasse em Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca, onde se registou o epicentro do forte abalo, mas perdeu o controlo e caiu.