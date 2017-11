Cinco mortos em tiroteios na Califórna

Atirador foi abatido. Autoridades investigam sete locais de crime.

18:42

Autoridades de #California resguardan la zona del tiroteo en donde reportan al menos 3 muertos y 2 niños heridos en la escuela rancho Tehama. https://t.co/UAswBwhps1 pic.twitter.com/Unbd8AxesJ — Uno TV (@UnoNoticias) 14 de novembro de 2017

School shooting in California:

- Multiple shots in Rancho Tehama, CA

- Suspected shooter dead

- At least 3 dead, unknown injured

- Medi-evaced students, school clear

- Multiple (5+ scenes)



(Video: SaraStinsonNews)pic.twitter.com/ED4oBnw7bW — NowThis Newsroom (@newsroom) November 14, 2017

Pelo menos quatro pessoas foram mortas esta terça-feira em tiroteios que ocorreram em vários locais no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, incluindo uma escola primária. O atirador foi morto pela polícia, anunciaram as autoridades.De acordo com a estação televisiva local, a KCRA, pelo menos duas crianças foram hospitalizadas.O xerife assistente do condado de Tehama, Phil Johnston, afirmou que as autoridades estão a investigar pelo menos sete locais de crime distintos, no interior e em redor da escola da Reserva do Racho de Tehama, a cerca de 210 quilómetros a norte da cidade de Sacramento.Jeanine Quist, assistente administrativa do agrupamento escolar, afirmou que não se registou nenhum morto na escola, apesar de alguns alunos terem sido atingidos, sofrendo ferimentos.Segundo a estação televisiva, citada pela agência France Press, o tiroteio começou numa casa em Tehama, continuando depois na zona da escola primária.Em atualização