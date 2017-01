Dois polícias morreram em tiroteio no México

Dois polícias morreram na terça-feira na sequência de um tiroteio em instalações oficiais na estância balnear de Cancún, no México, em que também foi morto um dos atacantes, informou o autarca, Remberto Estrada.

Foram ainda registados três feridos, incluindo um que fazia parte de um "grupo armado" que lançou o ataque, cujo estado foi descrito como "muito grave" pelo presidente da câmara de Benito Juárez, onde fica Cancún, adiantando que os outros dois feridos são polícias municipais.

Em declarações à emissora Radio Fórmula, Remberto Estrada explicou que "um grupo armado aproximou-se da Procuradoria [do estado de Quintana Roo] e tentou invadir" a propriedade, num ataque que levou à mobilização de todas as forças - municipais, estatais e federais.



Segundo o mesmo responsável, um grupo era composto por uma dezena de pessoas que chegaram de moto, de carro e a pé ao local.



Remberto Estrada indicou ainda que, minutos depois, também ocorreu um tiroteio no centro comercial 'Plaza las Américas', donde foram retiradas pessoas.









"Neste momento, a situação está calma. Estamos a investigar", afirmou, sem descartar também uma eventual relação com o tiroteio de segunda-feira em Playa del Carmen.



O ataque ocorreu apenas um dia depois de um homem ter aberto fogo num clube da localidade turística de Playa del Carmen, em Riviera Maya, desencadeando um tiroteio que resultou em cinco mortos, três estrangeiros e dois mexicanos, e em 15 feridos.



