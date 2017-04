Três pessoas morrem em capotamento de autocarro na Suécia

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, já lamentou o acidente.

Três pessoas morreram e 25 ficaram feridas este domingo no capotamento de um autocarro escolar perto da cidade de Sveg, na Suécia, revelaram as autoridades.O autocarro, com 58 passageiros, a maioria estudantes, seguia de Mark com destino a uma estância de esqui quando capotou, causando três mortos, seis feridos graves e 19 ligeiros."Estamos um pouco desconcertados. O acidente aconteceu numa reta e o piso estava seco", disse o porta-voz dos serviços de resgate à agência de notícias sueca TT.