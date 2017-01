Três raparigas mortas quando tentavam explodir-se

O grupo Boko Haram quer instaurar um califado no norte da Nigéria, região maioritariamente muçulmana, ao contrário do sul, de maioria cristã, tendo já provocado a morte a milhares de pessoas.



Em dezembro, duas bombistas suicidas mataram 57 pessoas e feriram 177, incluindo 120 crianças, num mercado em Madagali.O grupo Boko Haram quer instaurar um califado no norte da Nigéria, região maioritariamente muçulmana, ao contrário do sul, de maioria cristã, tendo já provocado a morte a milhares de pessoas.

Pelo menos três raparigas suicidas morreram esta quarta-feira quando tentavam fazer-se explodir num mercado no nordeste da Nigéria, anunciaram as autoridades civis e militares.As autoridades acusaram o grupo extremista Boko Haram.Segundo o presidente do conselho de Madagali, Yusuf Muhammad Gulak, as raparigas foram confrontadas por um grupo de autodefesa dos cidadãos, tendo uma ativado os seus explosivos e morrido juntamente com outra. Uma terceira foi abatida quando tentou fugir.