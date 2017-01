Três rebeldes e dois polícias mortos em ataque na Chechénia

Os incidentes armados e os ataques que visam as autoridades e forças da ordem são cada vez mais raros na Chechénia, mas frequentes no Daguestão, pequena república do Cáucaso russo.Em dezembro de 2014, violentos combates entre rebeldes chechenos e as forças da ordem no centro de Grozny causaram pelo menos 24 mortos, incluindo 14 membros das forças de segurança.Depois da primeira guerra da Chechénia (1994-1996), a rebelião progressivamente islamizada atravessou as fronteiras daquele país para se transformar nos anos 2000 num movimento islamita armado ativo em todo o Cáucaso do norte.No fim de 2015, a rebelião armada islamita no Cáucaso russo prometeu lealdade ao grupo Estado Islâmico, sendo uma fonte importante de combatentes que se juntam às fileiras na Síria e no Iraque.