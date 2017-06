Três soldados norte-americanos feridos por soldado afegão numa base do Afeganistão

O último incidente do género ocorreu há uma semana, a 11 de junho, no leste do país, quando um soldado afegão disparou sobre militares norte-americanos, matando três soldados, durante uma operação na província de Nangarhar.



Neste caso os talibãs reivindicaram a operação, atribuída a um infiltrado.



Três soldados norte-americanos foram feridos este sábado a tiro por um soldado afegão numa base militar próxima de Mazar-i-Sharif (norte do Afeganistão) e o atacante foi morto, anunciou o Ministério da Defesa."(...) os três soldados norte-americanos encontravam-se de visita à base de Shahin quando foram feridos no ataque", disse à agência France Presse o porta-voz daquele ministério, Mohammad Radmanish.O comando da operação da NATO no Afeganistão confirmou o ataque e precisou que ocorreu às 14h00 locais (09h30 em Lisboa) na base de Shahin, uma das mais importantes do país.