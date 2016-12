Tribunal do Vaticano publicou sentença do caso "Vatileaks2"

A sentença refere, aliás, a falta de jurisdição para poder julgar os dois jornalistas, já que nenhum deles "se enquadra nas categorias estabelecidas" para o pessoal da Santa Sé que se inclui nas leis emitidas por Francisco sobre os delitos de fuga de documentação.



A francesa Francesca Chaouqui, que era relações públicas, foi condenada a dez meses de prisão, com pena suspensa, enquanto Nicola Maio foi absolvido, e os dois jornalistas não foram julgados por estarem fora da jurisdição daquele tribunal.A sentença refere, aliás, a falta de jurisdição para poder julgar os dois jornalistas, já que nenhum deles "se enquadra nas categorias estabelecidas" para o pessoal da Santa Sé que se inclui nas leis emitidas por Francisco sobre os delitos de fuga de documentação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Tribunal do Vaticano publicou este sábado a sentença relativa ao caso da divulgação de documentos reservados, conhecido como "Vatileaks2", que condenou a 18 meses de prisão o padre Ángel Vallejo Balda.A sentença, de 82 páginas, é publicada seis meses depois do final do julgamento, em julho último, que levou à condenação do sacerdote espanhol, a quem o papa Francisco concedeu uns dias de liberdade condicional, quando faltam sete meses para cumprir a pena, noticiou a agência noticiosa Efe.Neste processo, que se iniciou a 24 de novembro do ano passado, estavam também implicados dois colaboradores de Vallejo Balda, na COSEA, a comissão criada pelo papa para analisar as contas do Estado do Vaticano, Francesca Chaouqui e Nicola Maio, e ainda os jornalistas que que publicaram os documentos em dois livros, Giankuigi Nuzzi e Emiliano Fitipaldi.