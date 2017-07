Tribunal dos Direitos Humanos valida proibição belga de cobrir o rosto em público

Em causa estava o recurso de duas mulheres de religião muçulmana sobre a lei que proibiu as mulheres muçulmanas de andarem em público de cara coberta.

Por Lusa | 11.07.17

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TECH) confirmou este terça-feira a proibição, na Bélgica, do uso de qualquer véu feminino que cubra, mesmo que parcialmente, o rosto em público, considerando unanimemente não terem sido violados direitos fundamentais.O acórdão desta terça-feira sublinha não ter havido qualquer violação "dos artigos 8.º (respeito pela vida privada e familiar), 9.º (liberdade de pensamento, consciência e religião) da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nem do artigo 14.º (proibição de discriminação)".Em causa estava o recurso de duas mulheres de religião muçulmana que contestaram a lei de julho de 2011 que proibiu as mulheres muçulmanas de andarem em público de cara coberta, nomeadamente com o 'niqab' (um véu que cobre a cara, exceto os olhos).O TEDH, que considerou a decisão "necessária numa sociedade democrática", seguiu uma decisão semelhante, de 2014, validando a interdição do véu em França e que fez jurisprudência.