Tribunal egípcio condena a dez anos de prisão 32 membros da Irmandade Muçulmana

Juiz que emitiu a sentença escutou os testemunhos de três agentes policiais que eram responsáveis pela proteção das instituições atacadas.

Por Lusa | 18:46

O tribunal penal de Qena, sul do Egito, condenou esta segunda-feira a dez anos de prisão 32 alegados membros da Irmandade Muçulmana, um grupo "terrorista" segundo as autoridades, pelo assalto a um edifício da câmara desta localidade.



De acordo com a agência noticiosa oficial MENA, e para além das condenações dos 32 acusados, outros oito indiciados foram considerados inocentes do assalto à instituição pública e de terem ateado fogo à garagem do Tribunal de primeira instância e de apelação de Qena.



O juiz que emitiu a sentença escutou os testemunhos de três agentes policiais que eram responsáveis pela proteção das instituições atacadas, prosseguiu a MENA.



Em 14 de agosto de 2016, a procuradoria-geral egípcia acusou os culpados de terem instigado a violência e de matar duas pessoas, e ainda incendiar o complexo de tribunais da província de Qena, para além de 17 veículos oficiais e a garagem da residência do governador da região.



Centenas de seguidores ou membros da Irmandade Muçulmana foram condenados à morte ou a pesadas penas de prisão desde o derrube do ex-presidente egípcio, o islamita Mohamed Morsi, na sequência de um golpe de Estado em 3 de julho de 2013.



Nos meses que se seguiram o movimento de contestação foi duramente reprimido com um balanço de milhares de mortos, detidos ou desaparecidos, enquanto prosseguem os julgamentos dos indiciados por envolvimento nas manifestações contra o golpe militar.