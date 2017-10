Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal nos EUA abre caminho a que imigrante adolescente detida possa abortar

Painel de três juízes decidiu na sexta-feira dar mais tempo ao governo.

23:21

Um tribunal de recurso nos Estados Unidos anulou esta terça-feira a decisão de uma instância inferior que impedia uma imigrante adolescente de 17 anos, sob custódia federal no Texas (sul), de fazer um aborto.



A decisão do Tribunal de Recurso para o Distrito de Colúmbia abre caminho a que a jovem possa fazer o procedimento, que tinha sido impedido, pelo menos temporariamente, por um painel de três juízes.



O painel de três juízes decidiu na sexta-feira dar mais tempo ao governo para continuar a tentar libertar a jovem, que se encontra internada numa instituição no Texas, para que esta pudesse fazer o aborto, mas sem estar sob custódia governamental.



A decisão dos três juízes, na sexta-feira, passou com uma votação de 2-1 e, na prática, dava ao governo até 31 de outubro para deixar a jovem sob encargo de um "sponsor" - como por exemplo um familiar adulto a residir nos Estados Unidos.



Só nessa circunstância a adolescente poderia fazer o aborto.