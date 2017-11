Tribunal ordena prisão de suspeito de atentado terrorista em Nova Iorque

Saipov "sentiu-se bem com o que fez", lê-se na acusação, que poderá levar à pena de morte.

Um tribunal de Nova Iorque ordenou na quarta-feira a prisão do suspeito de matar oito pessoas num atentado terrorista na terça-feira, que compareceu perante o juiz algemado de mãos e pés.O advogado oficioso que defende Sayullo Saipov, de 29 anos, afirmou que o seu cliente está em sofrimento físico depois de ter sido alvejado por um polícia durante a detenção e pediu ao juiz para que sejam garantidos ao seu cliente cuidados médicos diários.Os magistrados federais acusaram o uzbeque de terrorismo, afirmando que guiou uma carrinha contra uma ciclovia em resposta aos apelos do grupo terrorista Estado Islâmico e escolheu a festa do Halloween porque sabia que haveria mais pessoas na rua.Sayfullo Saipov "sentiu-se bem com o que fez", lê-se na acusação, que poderá levar à pena de morte.

Investigadores encontraram informações nos telemóveis de Saipov

Os investigadores encontraram 3800 imagens e 90 vídeos de pornografia do Daesh nos telemóveis de Saipov.

Existem imagens de combatentes a atropelar um prisioneiro com um tanque, decapitações, disparos na cara de prisioneiros e instruções para fazer explosivos artesanais.

Pensou inicialmente exibir bandeiras do Daesh na carrinha, mas acabou por não o fazer porque iria chamar a atenção e poderia comprometer o ataque.

O terrorista referiu que "sentiu-se bem com o que fez" e questionou os investigadores sobre se poderia meter uma bandeira negra do Daesh no quarto do hospital.

