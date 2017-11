Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal recusa libertar responsáveis de associações cívicas independentistas catalãs

Acusados do delito de sedição no quadro da preparação do processo ilegalizado de independência da Catalunha.

15:13

A Justiça espanhola rejeitou hoje em Madrid a libertação de dois ativistas separatistas catalães que são acusados do delito de sedição no quadro da preparação do processo ilegalizado de independência da Catalunha.



Segundo fontes da Audiência Nacional, um tribunal especial que julga os casos mais sensíveis e graves contra o Estado espanhol, foi rejeitado o recurso que pedia a libertação dos líderes das associações ANC (Assembleia Nacional Catalã) e Òmnium Cultural, que defendem a independência da Catalunha.



Jordi Sánchez e Jordi Cuixart foram presos em 16 de outubro último depois de o Ministério Público os acusar de terem incitado manifestantes a atos violentos contra agentes do Estado.



A ANC e a Òmnium Cultural são acusadas de terem sido fundamentais na operacionalização do referendo, tanto na organização prévia como no próprio dia da votação.



O ministério público acusa-os de não terem evitado, e poderem mesmo ter sido responsáveis, por atos de violência de populares contra a Polícia Nacional espanhola em 20 e 21 de setembro último.



Os manifestantes, segundo a acusação, encorajados pela ANC e Omnium Cultural, bloquearam agentes da Guardia Civil nos seus edifícios durante várias horas e causaram estragos nas suas viaturas, factos que podem levar a penas de prisão até 15 anos.



A Espanha está a viver uma das suas maiores crises políticas de sempre desde a transição democrática iniciada em 1977.



O parlamento regional da Catalunha aprovou na passada sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupava.



O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou no sábado a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.



Na quinta-feira a Audiência Nacional decretou a prisão incondicional para oito ex-ministros regionais, que prestaram declarações nesse dia, entre eles o vice-presidente do Governo regional demitido, Oriol Junqueras.



O presidente do Governo regional destituído, Carles Puigdemont, está em Bruxelas desde segunda-feira com quatro membros do seu executivo exonerado e a justiça espanhola deverá ainda hoje emitir mandatos europeus de detenção para os obrigar a prestarem declarações na capital espanhola.



Também em Madrid na quinta-feira, o Supremo Tribunal espanhol decidiu colocar seis deputados regionais, entre eles a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, em vigilância policial até à próxima quinta-feira, quando voltarem a ser ouvidos pelo tribunal.