Trigémeos foram separados à nascença para experiência

Irmãos só descobriram a verdade na idade adulta.

Três homens norte-americanos, gémeos, foram separados à nascença para uma experiência e preparam-se agora para ver a sua vida no grande ecrã. Robert Shafran só descobriu o irmão gémeo através do colega de quarto da universidade. Na verdade não tinha apenas um, mas sim dois irmãos gémeos. Durante 12 anos, os jovens foram submetidos a experiências mensais.

Na universidade todos pareciam conhecer Robert, cumprimentando-o com intimidade embora fosse o seu primeiro dia no Ensino Superior. Michael Domitz, então colega de quarto do caloiro, disse que tinha partilhado o quarto com um individuo idêntico e o sorriso, cabelo e expressão, pelo que pensou que os dois seriam gémeos.

Robert foi apresentado a Eddy Gallang (o antigo colega de quarto de Michael) e as semelhanças tornaram-se mais evidentes: mesmas marcas e sinais de nascença, níveis de IQ iguais e os mesmos filmes e desportos favoritos. Os gémeos tinham até perdido a virgindade com a mesma idade.

A história tornou-se notícia nos jornais locais e ficou a conhecer-se mais um irmão, David Kellman.

Os pais adotivos dos irmãos questionaram a agência de adoção quanto à omissão do parentesco dos gémeos, mas as repostas foram evasivas.

Os trigémeos descobriram que nasceram em Long Island, Nova Iorque, em 1961 e foram colocados para adoção pela agência Louise Wise Services.

A conselho da psiquiatra Viola Bernard, os irmãos foram entregues a famílias distintas, no âmbito de um estudo sobre comportamento, e para que não tivessem de competir pela atenção dos pais. Estes foram informados que as crianças faziam parte do estudo, da responsabilidade do médico Peter Neubauer, e durante 12 anos foram realizados testes de personalidades, inteligência e comportamento. Cada etapa era analisada por psicólogos que assistiam a vídeos das crianças a aprender a andar de bicicleta, interagir com os irmãos e pais adotivos ou a brincar sozinhos.

Os resultados da experiência nunca foram revelados. As famílias acreditam não terem sido selecionadas aleatoriamente. Todas elas possuíam uma filha com a idade de dois anos aquando da adoção.

A mão adotiva recorda que David dizia várias vezes que tinha um irmão, mas Claire sempre supôs que se tratasse de um "amigo imaginário".

Mais tarde, como forma de manter a proximidade, os irmãos frequentaram a mesma licenciatura e trabalharam como empregados de mesa até criarem o seu próprio restaurante chamado de 'Triplets' ('Trigémeos') na cidade de Nova Iorque. Tornaram-se celebridades com uma pequena participação no filme "Desesperadamente Procurando Susana", protagonizado por Madonna, em 1985.

Anos mais tarde, Robert abandonou o negócio que tinha com os irmãos e apostou na carreira de advogado. Eddy, que apresentava sinais de depressão, cometeu suicídio aos 33 anos.

Os irmãos nunca receberam um pedido de desculpas e afirmam não serem participantes, como eram identificados durante os estudos, mas sim vitimas.



A história dos três vai ser agora adptada em filme. Three Identical Strangers (Em português, Três Estranhos Idênticos) já está em fase de produção e deverá chegar ao cinema já daqui a dois anos.