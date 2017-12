Acidente causou ainda vários feridos.

Por Lusa | 07:00

Pelo menos 30 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas este domingo na sequência da colisão entre um autocarro e um camião numa estrada no centro do Quénia, anunciou a polícia.

"Há 30 mortos", disse o chefe da polícia do vale do Rift, Zero Arome, detalhando que "todos os corpos foram removidos dos destroços e os feridos transportados para o hospital".