Triplo atentado na Nigéria causa 13 mortos

Três mulheres suicidas fizeram-se explodir na rua com um intervalo de poucos minutos.

08:27

Treze pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em consequência de um atentado suicida ocorrido domingo em Maiduguri, na Nigéria.



De acordo com a France Press, uma fonte anónima de um grupo de milícias em Maidiguri confirmou o triplo atentado. As autoridades nigerianas remeteram esclarecimentos para hoje.



O atentado foi realizado por três mulheres suicidas que se fizeram explodir na rua com um intervalo de poucos minutos.