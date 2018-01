Ladrões levam 4 milhões em joias em assalto a Hotel Ritz em Paris

Troca de tiros, três pessoas detidas e duas em fuga após incidente.

Um assalto ao Hotel Ritz em Paris resultou numa troca de tiros e no roubo de joias no valor de quatro milhões de euros. O incidente ocorreu às 18h30 locais, menos uma em Lisboa.Três suspeitos que atuaram encapuzados já foram detidos. Outros dois conseguiram fugir de mota com as joias e os relógios de luxo que retiraram das montras.Os assaltantes entraram por uma janela que rebentaram com recurso a machados.A polícia francesa montou um perímetro de segurança no local do crime.O luxuoso hotel de cinco estrelas localiza-se na Place Vendôme, um dos pontos turísticos da capital francesa.