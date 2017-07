Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tromba de água no Arizona causa pelo menos nove mortos

Centenas de pessoas encontravam-se junto à zona balnear quando ocorreu a tragédia.

Por Lusa | 04:10

Pelo menos nove pessoas morreram e um rapaz de 13 anos desapareceu no domingo, na sequência de uma tromba de água repentina na Floresta Nacional de Tonto, no Arizona (EUA), segundo um novo balanço.



Informações divulgadas inicialmente davam conta de pelo menos sete mortos.



Os bombeiros locais disseram que mais de uma centena de pessoas encontrava-se no local, uma zona de banhos junto a pequenas cascatas, quando o fenómeno meteorológico ocorreu na tarde de sábado numa zona que tinha sido afetada há cerca de um mês por um incêndio.



O grupo, com idades entre os dois e os 60 anos, terá sido apanhado de surpresa pela tempestade que provocou fortes chuvas na montanha.



Uma mulher que caminhava junto ao local disse que viu pessoas a subirem árvores quando um grande volume de água se precipitou por riachos normalmente calmos.