Tropa regressa às ruas da Cidade Maravilhosa

Ação de policiamento vai manter-se até ao final de 2018.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:16

As Forças Armadas vão voltar às ruas da cidade do Rio de Janeiro, que enfrenta uma vaga de violência sem limites, mas, desta vez, terão uma atuação mais efetiva do que o mero patrulhamento. Segundo Raul Jungmann, ministro brasileiro da Defesa, os militares vão atacar diretamente o crime organizado.



"A essência do plano é a inteligência, para se identificar onde estão o comando e os arsenais do crime organizado. E, a partir daí, utilizando o efeito surpresa e a integração de todas as forças, sejam elas militares ou policiais, dar um golpe na criminalidade", disse Jungmann.



O ministro acrescentou que já já está a ser formado um estado-maior conjunto entre o Exército, Marinha, Força Aérea e polícias federais e regionais, que atuam no Rio, para concretizar a mega e prolongada ação de combate ao crime. Não revelou, contudo, a data do início da operação, mas informou que os militares ficarão no Rio até final de 2018, depois das eleições de Outubro desse ano.



Tropas federais já atuaram no Rio noutros momentos críticos, como o Mundial de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Mas a sua ação, de curto prazo, limitava-se a uma presença dissuasora, sem grande eficácia. Agora, porém, com a polícia local claramente incapaz de combater sozinha as poderosas e bem armadas fações que tomaram conta de boa parte do território da outrora Cidade Maravilhosa, os militares vão ter uma ação mais incisiva.