Tropeça, cai no esgoto e encontra menino desaparecido

Autoridades dizem que se a mulher não tivesse encontrado o menor, este teria morrido.

Gulia Yarullina, uma mulher russa de 31 anos, foi a protagonista de um salvamento insólito. Gulia fazia parte de um grupo de 120 voluntários que estavam à procura de Burat, um menino de 10 anos que estava desaparecido no Tartaristão, na Rússia. A mulher tropeçou, caiu num buraco de esgoto que estava aberto e, como por milagre deu de caras com a criança que procurava.

O buraco de esgoto, que não tinha cobertura, estava tapado pela neves e Gulia acabou por cair nele. Encontrou o menor no fundo do buraco, adormecido e em hipotermia. "A primeira coisa que pensei foi que estava morto. Estava ali, caído no esgoto, imóvel, achei mesmo que estava morto e entrei em pânico. Comecei a gritar, porque estava assustada e precisava de ajuda. E ele acordou e começou a gritar também", conta Gulia ao canal russo NTV.

Aliviada por Burat estar vivo, a mulher acalmou o menor e explicou-lhe que era uma amiga, que estava à procura dele com a família. "Ele ficou tão feliz e começou logo a chorar", revela a russa.

Gulia, que ficou com lesões nas costas devido à queda, conseguiu ligar para a polícia para pedir ajuda. Os dois foram retirados do esgoto pouco depois e Burat foi imediatamente levado para o hospital.

Segundo as autoridades, se a voluntária não tivesse descoberto o local onde estava o menor, este teria morrido uma hora depois.

O menino contou que caiu no buraco quando estava a andar de trenó. Gritou por ajuda até já não ter forças. "Ninguém me ouviu. Tentei sair dali até não me conseguir mexer. Depois deixei-me dormir", relatou Burat. O buraco de esgoto onde estava a criança ficava a pouco mais de 200 metros da casa da família.