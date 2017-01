Trump acredita que outros países vão deixar a UE

Trump qualificou a NATO como uma organização obsoleta, censurando os seus estados-membros por não pagarem a sua parte na defesa comum e 'encostarem-se' aos Estados Unidos.



"É suposto protegermos estes países, mas muitos deles não pagam o que deveriam", apontou.



Na entrevista, disse que a chanceler alemã, Angela Merkel, cometeu "um erro catastrófico" ao abrir as fronteiras do seu país aos refugiados, que classificou como "estes ilegais".

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, crê que outros países irão deixar a União Europeia, após o Reino Unido ter decidido em junho de 20126 fazê-lo, num referendo."Penso que as pessoas querem... a sua própria identidade. Se me pergunta... acredito que outros irão deixar", afirmou Trump, numa entrevista publicada na edição de segunda-feira dos jornais britânico The Times e alemão Bild.Donald Trump, que toma posse na sexta-feira, dia 20, como Presidente dos EUA, prevê que o 'Brexit' (a saída do Reino Unido da União Europeia) será "um sucesso" e anunciou que quer concluir rapidamente um acordo comercial com os britânicos.