Trump acusa Congresso

Presidente diz que relações com a Rússia estão ao nível “mais baixo e perigoso” de sempre.

Por Ricardo Ramos | 08:24

O presidente norte-americano Donald Trump acusou ontem o Congresso de deitar por terra qualquer possibilidade de uma melhoria das relações entre os EUA e a Rússia, cujo estado descreveu como "perigoso".



"As nossas relações com a Rússia estão ao nível mais baixo e perigoso de sempre. Podem agradecer ao Congresso, essas mesmas pessoas que se mostraram incapazes de aprovar uma reforma da Saúde", escreveu Trump no Twitter um dia depois de ter sido forçado a assinar um novo pacote de sanções à Rússia, aprovado por esmagadora maioria no Congresso como retaliação pelo envolvimento russo na Ucrânia e pela ingerência nas eleições americanas do ano passado.



Moscovo diz que a assinatura de Trump foi um sinal de "completa impotência" do presidente dos EUA perante o Congresso. "Este pacote de sanções equivale a uma declaração de guerra comercial e acaba com toda a esperança de melhorar as relações com os EUA", afirmou o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev.