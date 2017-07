Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump acusa New York Times de frustrar plano para matar líder do Daesh

Presidente dos Estados Unidos tem mantido uma relação ambígua com o jornal desde que chegou ao poder.

Por Lusa | 16:36

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou este sábado o jornal The New York Times de "frustrar" um plano norte-americano para matar o líder do grupo 'jihadista' Estado Islâmico, Abu Bakr al-Bagdadi, sem dar detalhes.



"O fracassado New York Times frustrou uma tentativa dos Estados Unidos para matar o terrorista mais procurado, al-Bagdadi. Os seus interesses doentios acima da segurança nacional", escreveu Trump na rede social Twitter.



O Presidente não deu detalhes sobre como o jornal terá levado ao fracasso de uma operação contra o líder do grupo radical e o New York Times já pediu à Casa Branca que clarifique.



Trump tem mantido uma relação ambígua com o jornal desde que chegou ao poder, acusando-o várias vezes de manipular a informação, mas dando-lhe também alguns exclusivos, como uma entrevista divulgada há dias.



Rumores sobre a morte do líder do Estado Islâmico (EI) têm surgido várias vezes nos últimos anos, o mais recente proveniente do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que anunciou ter confirmado a morte do terrorista junto de fontes do grupo que liderava.



No passado dia 16 de junho, o Ministério da Defesa russo também indicou que Abu Bakr al-Bagdadi poderia ter sido morto em finais de maio, num bombardeamento da aviação russa a sul da cidade de Raqa, bastião dos extremistas na Síria.



Recentemente, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que os serviços de informações russos estão a verificar se o líder terrorista está vivo ou morto.



Na sexta-feira, o general norte-americano Tony Thomas afirmou numa conferência em Aspen (Colorado) que as forças especiais dos Estados Unidos estavam perto do chefe do EI em 2015, mas perderam-lhe o rasto depois de fugas de informação.



"Era uma boa pista. Infelizmente, isso foi divulgado por um jornal nacional cerca de uma semana depois e a pista acabou", declarou o general Thomas.



The New York Times publicou, em junho de 2015, durante a administração do Presidente Barack Obama, um artigo indicando que as forças norte-americanas tinham obtido informação sobre a forma como o líder do EI conseguia manter-se "invisível".



"Se o Presidente [Trump] está a referir-se a isso, o Pentágono na altura não levantou qualquer objeção antes da publicação do artigo e nenhum responsável norte-americano se queixou até agora", indicou o jornal, citado pelo 'site' Politico.