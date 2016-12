Trump acusa "terroristas islâmicos" pelas mortes em Berlim

Em comunicado, Donald Trump refere que as suas "orações estão com os entes queridos das vítimas do horroroso ataque terrorista de hoje em Berlim. Inocentes civis foram assassinados nas ruas enquanto se preparavam para celebrar as festas de Natal"."O grupo extremista Daesh e outros terroristas matam continuamente os cristãos nas suas comunidades e locais de culto como parte da sua 'jihad' [luta] global e aqueles terroristas e as suas redes regionais e mundiais devem ser erradicados da face da Terra, uma missão que faremos com a toda a liberdade".