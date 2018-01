Trump admite apoiar acesso à cidadania para "sonhadores" em troca do muro

Presidente quer que o Congresso aprove um financiamento de 30 mil milhões de dólares para segurança fronteiriça.

Por Lusa | 02:41

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu esta quarta-feira apoiar um acesso à cidadania para os jovens indocumentados, conhecidos como "sonhadores", num período de 10 a 12 anos, em troca do financiamento do muro com o México.

Em troca, Trump quer que o Congresso aprove um financiamento de 30 mil milhões de dólares (cerca de 25 mil milhões de euros) para segurança fronteiriça, dos quais 25 mil milhões de dólares (quase 21 mil milhões de euros) para construir um muro na fronteira com o México, disse o chefe de Estado norte-americano aos jornalistas na Casa Branca.

O Presidente dos EUA acrescentou que se não for alcançado um acordo para dar uma solução aos cerca de 800 mil "sonhadores" ('dreamers') que vivem no país, poderá adiar o prazo de vencimento do DACA, o programa que os protege da deportação, para depois de 5 de março, data que ele próprio fixou em setembro passado.