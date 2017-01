Trump admite retirar sanções a Moscovo

Na entrevista ao ‘Washington Post’, Trump voltou ainda a desafiar a China, ao admitir que a política ‘uma só China’ é "negociável".



Soube-se, entretanto, que o futuro conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, falou cinco vezes ao telefone com o embaixador russo nos EUA, Sergei Kislyak, no dia em que Obama anunciou as sanções. O teor das conversas não foi revelado, mas fontes da Administração americana consideraram preocupante o ‘timing’ das conversas e admitiram que Flynn pode ter "oferecido algo" a Putin para travar a retaliação russa, o que constituiria uma violação da Lei Logan, que proíbe cidadãos americanos de negociarem com governos estrangeiros com os quais o governo dos Estados Unidos está em disputa.Na entrevista ao ‘Washington Post’, Trump voltou ainda a desafiar a China, ao admitir que a política ‘uma só China’ é "negociável".

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, admitiu levantar as sanções económicas impostas no mês passado por Barack Obama à Rússia por causa das tentativas de influenciar as eleições presidenciais norte-americanas.Em entrevista ao ‘Washington Post’, Trump disse que "vai manter as sanções nos primeiros tempos", mas admitiu que poderá reverter a medida se Moscovo ajudar os EUA a lutar contra o terrorismo e a alcançar outros objetivos considerados importantes para Washington. "Se nos dermos bem e a Rússia nos ajudar, porque é que havíamos de querer manter sanções contra um país que está a fazer alguma coisa de positivo?", questionou o presidente eleito.As sanções contra a Rússia, que incluem a expulsão de 35 diplomatas e o congelamento de contas bancárias de várias entidades, incluindo os serviços de informações GRU e FSB, foram impostas por Obama no final de dezembro como retaliação pelos atos de pirataria informática e espionagem atribuídos à Rússia com vista a favorecer Trump nas eleições presidenciais.