Trump afirma que Coreia do Norte não vai colocar Estados Unidos em perigo

A Coreia do Norte lançou em outras ocasiões misseis balísticas intercontinentais.



Durante a campanha, Donald Trump qualificou o líder da Coreia do Norte de "maníaco", apesar de admitir que era preciso dar-lhe "crédito".A Coreia do Norte lançou em outras ocasiões misseis balísticas intercontinentais.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contestou esta terça-feira as ameaças da Coreia do Norte e assegurou que regime de Pyongyang não vai desenvolver uma arma nuclear que possa colocar em perigo os Estados Unidos.Donald Trump reagiu assim ao discurso de Ano Novo do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que anunciou que o seu país ultima os preparativos para lançar um míssil balístico intercontinental."A Coreia do Norte acabar de afirmar que está na etapa final para desenvolver uma arma nuclear capaz de chegar aos Estados Unidos. Não vai suceder", assegurou, na rede social Twitter, Donald Trump.