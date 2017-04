Trump afirma que UE está a aguentar-se com saída do Reino Unido

Agora, Trump afirma que a saída do Reino Unido seria positiva para todas as partes.



Na altura, o Presidente francês afirmou que a UE não precisa de "conselhos de fora", enquanto a chanceler alemã, Angela Merkel, disse na altura aos jornalistas que os europeus tinham o destino nas suas mãos.Agora, Trump afirma que a saída do Reino Unido seria positiva para todas as partes.

O Presidente norte-americano saudou a União Europeia (UE) por se ter unido face à decisão do Reino Unido de sair, falando esta segunda-feira em entrevista ao jornal Financial Times."Quando aconteceu [a vitória da saída num referendo no ano passado], pensei que mais países fariam o mesmo, mas acho que a União Europeia está a portar-se bem", afirmou Donald Trump.A UE adotou um "espírito diferente para se unir", considerou Trump, no sentido contrário ao que disse em janeiro, quando previu que mais países sairiam após o "brexit", que apontou como "uma grande coisa".