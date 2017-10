Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump alvo de críticas de aliados europeus

França, Alemanha e Reino Unido condenam Trump por ameaçar anular acordo histórico.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:56

Os aliados europeus dos EUA estão unidos contra o presidente Donald Trump na questão do acordo nuclear com o Irão, que o presidente norte-americano ameaça anular. O Reino Unido, França e Alemanha responderam a Trump que o pacto "serve os interesses nacionais de todos", isto depois de a UE ter já lembrado que "um só país não pode pôr fim" a um acordo multilateral.



"O meu receio é que o que se passa com o Irão e os EUA leve outros países a considerar que precisam de ter armas nucleares uma vez que os acordos firmados [para garantir a segurança a todos] são destruídos", afirmou Sigmar Gabriel, MNE da Alemanha.



Trump, recorde-se, anunciou na sexta-feira que não certifica o acordo firmado em 2015, com Barack Obama ainda na Casa Branca, por EUA, Irão, Rússia, China, Alemanha, Reino Unido, França e UE e pondera anulá-lo se não for revisto. Trump alega que o Irão não tem cumprido o acordo, o que peritos da ONU não confirmam.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez saber que confia na continuidade do acordo, pois "foi um importante avanço para consolidar a não proliferação nuclear e promover a paz mundial".



SAIBA MAIS

2015

No dia 14 de julho, foi assinado, em Viena, um acordo com o Irão para garantir que o programa nuclear do país é pacífico.



Destruir reservas

Acordo exigiu ao Irão a destruição de reservas de urânio enriquecido a níveis de uso militar.



Aliviar sanções

Acordo estabelece que, em troca do cumprimento do Irão verificado por peritos internacionais, o país verá aliviadas as sanções dos EUA e da UE e também as aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU.