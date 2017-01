Trump ameaça cancelar encontro com presidente do México se país não pagar o muro

"Lamento e condeno a decisão dos Estados Unidos de prosseguir a construção do muro que, desde há muitos anos, em vez de nos unir, nos divide", declarou o chefe de Estado mexicano numa breve mensagem vídeo difundida na noite de quarta-feira, também na sua conta no Twitter.



Trump assinou na quarta-feira um decreto para o início da construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para conter a imigração clandestina, a promessa mais emblemática da sua campanha eleitoral.



A polémica decisão de Trump surge no momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia mexicanos se encontram em Washington para preparar o encontro entre os dois chefes de Estado, cinco meses após uma visita do candidato Trump ao México e, na ocasião, muito mal recebido pela população mexicana.



O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cancelar o encontro com o seu homólogo do México, Enrique Peña Nieto, caso o país vizinho se recuse a pagar o muro que pretende construir na fronteira comum."Se o México não estiver disposto a pagar pelo tão necessário muro, então será melhor cancelar a reunião programada", indica na sua conta na rede social Twitter numa referência ao encontro previsto para o início da próxima semana em Washington entre os dois presidentes."Os EUA têm um défice comercial com o México de 60 mil milhões de dólares. Desde o início a NAFTA foi um acordo apenas para um lado, com despedimentos em massa e perdas para as empresas", prossegue Trump no ultimato dirigido a Peña Nieto, numa nova denúncia do Tratado de Livre Comércio da América do Norte.