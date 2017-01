Trump anuncia a construção do muro na fronteira com o México

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de janeiro de 2017







Donald Trump refere-se ao muro a construir na fronteira com o México, um projeto que o presidente americano chegou a dizer que seria "pago pelo México". a ideia é estancar a imigração ilegal para o país.



Mas as medidas relacionadas com o controlo de imigrantes vão mais longe. A Reuters cita fontes em Washington para dizer que Trump vai anunciar a proibição da entrada de refugiados, sobretudo da síria e de seis outros países do Médio Oriente e de África.



Mas as medidas de Trump passam também por controlar a ameaça interna. Falando sobre o surto de criminalidade violenta que se regista em Chicago, o novo presidente deixou outra mensagem no Twitter:



"Se Chicago não corrige a horrível 'carnificina' que está em curso, 228 tiroteios em 2017, com 42 mortes (mais 24% que em 2016) eu mando avançar as forças federais".