Trump anuncia nome para o Supremo Tribunal na próxima semana

"Irei tomar a minha decisão esta semana, e vamos anunciar na próxima semana, temos candidatos excecionais e vamos escolher um juiz para o Supremo Tribunal realmente extraordinário", disse Donald Trump, em declarações aos jornalistas na Sala Oval (gabinete presidencial).



Trump, que tomou posse na passada sexta-feira, indicou recentemente que disponha de uma lista de 20 possíveis candidatos.



Mas, não é só a substituição de Antonin Scalia que poderá estar em jogo. Trump poderá ter em mãos a nomeação de eventuais substitutos de alguns magistrados mais velhos que compõe a alta instância.



Atualmente, três juízes da alta instância têm mais de 78 anos, a idade média dos pedidos de aposentação desde a década de 1960.



O Supremo Tribunal, o terceiro ramo do poder nos Estados Unidos, é chamado a decidir sobre dossiês ideologicamente muito sensíveis, como o aborto, a pena de morte, o casamento homossexual ou porte de armas de fogo.



Pouco tempo depois da sua vitória presidencial, a 08 de novembro do ano passado, Trump declarou que pretendia nomear um juiz ou juízes (em caso de morte ou aposentação) que fossem anti aborto e favoráveis ao porte de armas de fogo.



"Sou pró-vida e os juízes serão pró-vida", disse então em declarações ao canal de televisão CBS.



"Eles serão muito favoráveis à Segunda Emenda" da Constituição americana, que determina o porte de armas como um direito para cada cidadão americano, prometeu na mesma altura Donald Trump.



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que anunciará "na próxima semana" o nome do candidato para ocupar o lugar em falta no Supremo Tribunal, a mais alta instância judicial daquele país.Esta instância - composta oficialmente por um conjunto de nove juízes - desempenha um papel fundamental no debate dos temas mais importantes da sociedade norte-americana e a escolha de Trump poderá ser encarada como crucial para o futuro de grandes e polémicos assuntos, como o aborto.O Supremo Tribunal dos Estados Unidos vive num impasse desde a morte inesperada em fevereiro de 2016 do magistrado conservador Antonin Scalia. Atualmente, a alta instância conta com oito magistrados (nomeados pelo Presidente a título vitalício): quatro juízes conservadores e quatro progressistas.