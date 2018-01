Trump anuncia "prémios notícias falsas"

O Presidente dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira à noite os seus "Prémios Fake News" (notícias falsas), em mais um ataque contra os meios de comunicação social.

"E os vencedores dos Fake News são...", podia ler-se na mensagem de Donald Trump publicada na rede Twitter, que continha uma hiperligação para o 'site' oficial do Partido Republicano, onde se encontrava a lista completa.





And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD