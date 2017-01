Trump aproxima mundo do Dia do Juízo Final

Durante este curto período de tempo, para além das afirmações feitas no ano passado, fez "declarações destemperadas, ignorou conselhos de peritos e fez nomeações questionáveis, que pioraram uma já má situação internacional", especificaram.Em pano de fundo, estes cientistas destacaram a permanência do "perigo extremo", constituído pelas alterações climáticas e a guerra nuclear, e a continuada incapacidade demonstrada pelos líderes mundiais de agirem com a velocidade e a escala necessária para proteger os cidadãos."Quem vai liderar a humanidade para longe do desastre global?", interrogam.A colocação do relógio nos dois minutos e meio para a meia-noite é o mais próximo que esteve das 24 horas desde o início da década de 1980, quando as relações entre os EUA e a ex-URSS conheceram uma das suas fases mais glaciais.Fundado em 1945 pelos cientistas da Universidade de Chicago envolvidos no designado Projeto Manhattan, que resultou na primeira bomba atómica, o Boletim dos Cientistas Atómicos criou o Relógio do Dia do Juízo Final dois anos depois.O objetivo é sinalizar o quão perto o planeta e a humanidade estão do desastre vital.Para facilitar a passagem da mensagem, foi decidido o recurso à imagem do apocalipse (meia-noite) e ao idioma contemporâneo da explosão nuclear (contagem decrescente para zero).A declaração do 'Doomsday Clock' relativa a 2017 está disponível em http://thebulletin.org/sites/default/files/Final%202017%20Clock%20Statement.pdf.