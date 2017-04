Trump assegura que republicanos continuam a trabalhar para substituir o 'Obamacare'

O projeto de lei republicano para acabar com o "Obamacare" e substitui-lo por outro sistema de Saúde foi retirado no dia 24 de março, antes de ser votado na Câmara de Representantes, devido à falta de apoios de certas facções republicanas.Trump assegurou, nessa data, que estava "aberto" a tentar outra reforma da Saúde no futuro e prognosticou que este ano haverá uma "explosão" no sistema estabelecido pela reforma de Obama, com uma fuga das seguradoras ou um aumento dos preços das franquias dos seguros médicos.O Presidente norte-americano acredita que, quando isso acontecer, a oposição democrata acederá a trabalhar com ele para mudar o sistema de Saúde.O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, também disse hoje, num discurso, que "agora mesmo há membros do Congresso a trabalhar para desenhar a legislação que permitirá acabar com o 'Obamacare'".A derrota do primeiro projeto republicano para substituir o sistema de Saúde agudizou a tensão entre a Casa Branca e a facção ultraconservadora do Partido Republicano.Trump ameaçou na sexta-feira fazer campanha contra estes congressistas nas eleições legislativas de 2018 se o grupo não apoiar o seu programa.